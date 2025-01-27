«Я по-прежнему обогреваю дом электрическими радиаторами, отопление нам так и не включили», - пожаловался проживающий в Азери Яан, который впервые обратился в редакцию с этой проблемой в конце ноября. По словам специалиста по связям с общественностью волости Виру-Нигула, жителям дома было предложено временное жилье.
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Жильцы многоквартирного дома в Эстонии с конца ноября живут без отопления
«Сейчас здесь постоянно живем втроем, а 29 квартир пустуют», - уточнил Яан, добавив, что еще в конце ноября в доме проживало десять человек. По его словам, шесть из них к сегодняшнему дню уже съехали, а один из жильцов раз в месяц приезжает проверить свою квартиру.