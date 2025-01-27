Жильцы многоквартирного дома в Эстонии с конца ноября живут без отопления

«Сейчас здесь постоянно живем втроем, а 29 квартир пустуют», - уточнил Яан, добавив, что еще в конце ноября в доме проживало десять человек. По его словам, шесть из них к сегодняшнему дню уже съехали, а один из жильцов раз в месяц приезжает проверить свою квартиру.