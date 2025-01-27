Скарлетт Йоханссон рассказала, какой совет об отношениях дала своей десятилетней дочери

По словам 40-летней Скарлетт, ей пришлось познакомить Роуз с понятием гостинга - игнорирования и резкого прекращения отношений без предупреждения и объяснения причин. Поводом для этого стала ситуация, произошедшая с самой Роуз.

«Был один маленький мальчик, которому она нравилась, а он вдруг перестал ей нравиться, так что она просто перестала с ним разговаривать, и он чувствовал себя ужасно. Поэтому я рассказала ей, что такое гостинг. Это действительно заставляет другого человека чувствовать себя отвратительно», - рассказала Йоханссон.

При этом она признала, что в юности сама могла начать игнорировать бывших парней, потому что ненавидела конфликты. Но предпочитала, чтобы ее бросали, а не избегали: «Серьезно, когда тебя гостят - это ужасно, потому что тебя просто оставляют без ответов, и ты продолжаешь думать: "Боже, что я сделала?". Эти мысли не оставляют тебя годами».

Напомним, что Роуз - дочь Скарлетт от ее бывшего мужа, журналиста Ромена Дориака. Сейчас актриса замужем за комиком и сценаристом программы Saturday Night Live Колином Джостом, от него у нее есть трехлетний сын Космо. Пара нечасто выходит в свет, однако прошлым летом они вместе посетили премьеру фильма «Покажи мне Луну» в Нью-Йорке.