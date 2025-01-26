Стабильно красиво: привычки, которые Мелания Трамп соблюдает десятилетиями​

В Великобритании в рамках 70-й саммита НАТО, Дональд Трамп 3 декабря 2019 года посетил юбилейное мероприятие в Букингемском дворце, организованное королевой Елизаветой. Появившись на приеме, Мелания Трамп поразила всех выбором своего наряда. На ней было в эффектное желтое пальто-кейп с ниспадающей накидкой от итальянского модного дома Valentino. Под него она надела платье пурпурно-розового цвета с длинными рукавами.

За полгода до этого Мелания появилась в потрясающем платье Givenchy от Клэр Уэйт Келлер с рукавами-накидками.

Обувь только от Manolo Blahnik и Christian Louboutin

Несмотря на то, что рост Мелании 180 см, она не отказалась от высоких каблуков. Первая леди знает толк в хорошей обуви, которая и смотрится эффектно, и ноги не «убивает», поэтому выбирает практически всегда два недешевых бренда - Manolo Blahnik и Christian Louboutin.

В коллекции Мелании еще в 2010 году было не менее 130 пар дизайнерской обуви, и стех пор она, очевидно, выросла в разы. Еще до политической карьеры мужа жена Трампа часто публиковала в соцсети любимые пары туфель, а в 2012-м рассказал подписчикам, как ей нравится «носить супервысокие каблуки!».

В холодное время она носит сапоги на высоком каблуке, и эта обувь - тоже очень дорогая и от тех же мастеров, что и вся остальная в ее гардеробе.

Иногда Меланию можно заметить в балетках. Обычно она выбирает их, если ездит по делам и не планирует появляться перед камерами. Понятное дело, выбирает все те же Louboutin, Manolo Blahnik и Roger Vivier. Правда, есть у нее и другие бренды, например Jimmy Choo и Gianvito Rossi, которые очень любит принцесса Уэльская.