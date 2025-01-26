55-летняя первая леди США Мелания Трамп уже давно стала иконой стиля, несмотря на нежелание многих дизайнеров одевать супругу скандального президента Дональда Трампа, который второй раз стал главой Белого дома. Бывшая модель прекрасно знает, как выглядеть на публике так, чтобы ни один модный критик не придрался к ее ансамблю, пишет Фокус.
Стабильно красиво: привычки, которые Мелания Трамп соблюдает десятилетиями
У Мелании Трамп безупречно все - начиная от идеальной укладки волос и заканчивая кончиками каблуков ее любимых туфель на шпильке. У нее есть три основных модных привычки, которые она соблюдает десятилетиями.
Минимум украшений
Кто давно следит за стилем Мелании Трамп, не мог не заметить, что в своих нарядах она максимально избегает украшений. Чаще всего из драгоценностей у нее маленькие бриллиантовые серьги-пусеты от Van Cleef & Arpels.
Даже надевая наряды с открытыми плечами и декольте, первая леди редко добавляет к ним какие-то другие драгоценности, делая акцент только на платье. Это можно наблюдать и на двух инаугурационных балах. На каждом из них она блистала в роскошных платьях от Эрве Пьэра. Плечи Мелании были оголены, но ни в первом, ни во втором случае на ней не было намека ни то, что на колье, но и на маленькую цепочку.
Единственное украшение, которым миссис Трамп подчеркивает свой высокий статус, - кольцо с бриллиантом. Таких у нее в коллекции немало, начиная от 13-каратного обручального кольца Graff с 15 бриллиантами изумрудной огранки и заканчивая кольцом с 25-каратным бриллиантом того же бренда, которое она получила в подарок от мужа на десятую годовщину брака.
Любовь к кейпам
Меланию часто можно увидеть на публике в пальто-кейпах, а иногда и в платьях такого же кроя. Наряды с рукавами накидками очень идут первой леди, и она прекрасно этим пользуется. Только в прединаугурационные дни Мелания появилась в двубортном черном пальто-кейпе от Dior на Арлингтонском кладбище и пальто-кейпе от Yves Saint Laurent на мероприятии в Вашингтоне.
В Великобритании в рамках 70-й саммита НАТО, Дональд Трамп 3 декабря 2019 года посетил юбилейное мероприятие в Букингемском дворце, организованное королевой Елизаветой. Появившись на приеме, Мелания Трамп поразила всех выбором своего наряда. На ней было в эффектное желтое пальто-кейп с ниспадающей накидкой от итальянского модного дома Valentino. Под него она надела платье пурпурно-розового цвета с длинными рукавами.
За полгода до этого Мелания появилась в потрясающем платье Givenchy от Клэр Уэйт Келлер с рукавами-накидками.
Обувь только от Manolo Blahnik и Christian Louboutin
Несмотря на то, что рост Мелании 180 см, она не отказалась от высоких каблуков. Первая леди знает толк в хорошей обуви, которая и смотрится эффектно, и ноги не «убивает», поэтому выбирает практически всегда два недешевых бренда - Manolo Blahnik и Christian Louboutin.
В коллекции Мелании еще в 2010 году было не менее 130 пар дизайнерской обуви, и стех пор она, очевидно, выросла в разы. Еще до политической карьеры мужа жена Трампа часто публиковала в соцсети любимые пары туфель, а в 2012-м рассказал подписчикам, как ей нравится «носить супервысокие каблуки!».
В холодное время она носит сапоги на высоком каблуке, и эта обувь - тоже очень дорогая и от тех же мастеров, что и вся остальная в ее гардеробе.
Иногда Меланию можно заметить в балетках. Обычно она выбирает их, если ездит по делам и не планирует появляться перед камерами. Понятное дело, выбирает все те же Louboutin, Manolo Blahnik и Roger Vivier. Правда, есть у нее и другие бренды, например Jimmy Choo и Gianvito Rossi, которые очень любит принцесса Уэльская.