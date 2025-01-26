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БОЛЕЕ 50 ЖАЛОБ Жители Финляндии жалуются на эстонский интернет-магазин: «Доставка либо задерживается, либо товар вообще не доставляют!»

Перевод: Седа Дунгурова
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Скриншот сайта summ.ee.
Скриншот сайта summ.ee. Фото: Kuvatõmmis kodulehelt

Финские СМИ предупреждают людей о компании, у которой еще в 2023 году была большой оборот. По словам некоторых клиентов этого эстонского сайта, доставка товаров либо часто задерживается, либо покупатели вообще ничего не получают. Ситуацию прокомментировал представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. 

Финский департамент по защите прав потребителей предупреждает об интернет-магазине summ.ee, сообщает Ilta-Sanomat. Дело в том, что магазин либо не доставляет заказанные товары, либо доставка затягивается. Также, по словам клиентов, магазин не отвечает на запросы и задерживает возврат денег.

На сайте summ.ee указано, что это «надежный интернет-магазин», и он обещает лучшие предложения для клиентов. «Достижения LPTRADE OÜ в 2023 году: 67 571 довольных клиентов, 86 665 товаров, проданных через портал Kaup24», - написано на странице компании.

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