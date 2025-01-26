БОЛЕЕ 50 ЖАЛОБ Жители Финляндии жалуются на эстонский интернет-магазин: «Доставка либо задерживается, либо товар вообще не доставляют!»

Финские СМИ предупреждают людей о компании, у которой еще в 2023 году была большой оборот. По словам некоторых клиентов этого эстонского сайта, доставка товаров либо часто задерживается, либо покупатели вообще ничего не получают. Ситуацию прокомментировал представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.