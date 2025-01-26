Финские СМИ предупреждают людей о компании, у которой еще в 2023 году была большой оборот. По словам некоторых клиентов этого эстонского сайта, доставка товаров либо часто задерживается, либо покупатели вообще ничего не получают. Ситуацию прокомментировал представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
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БОЛЕЕ 50 ЖАЛОБ ⟩ Жители Финляндии жалуются на эстонский интернет-магазин: «Доставка либо задерживается, либо товар вообще не доставляют!»
Финский департамент по защите прав потребителей предупреждает об интернет-магазине summ.ee, сообщает Ilta-Sanomat. Дело в том, что магазин либо не доставляет заказанные товары, либо доставка затягивается. Также, по словам клиентов, магазин не отвечает на запросы и задерживает возврат денег.