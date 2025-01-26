ФОТО И ВИДЕО Муж погибшего в ДТП известного блогера прокомментировал трагедию

«До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда. Если бы можно было отмотать время назад и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное, любимая», - написал Владимир Билевцов.

Он поделился архивными снимками с Анной с их отдыха в горах.

26 января с Анной Жук попрощались в Харькове. На церемонии прощания также был ее муж. Блогер из Украины была на 14 лет старше Владимира и трогательно отзывалась о нем, называя добрым человеком. «Я вообще никогда не чувствовала разницу в возрасте», - говорила Анна в интервью 2023 года.

В феврале 2023 года у пары родился сын Захар, а перед этим блогер пережила выкидыш.

Что известно о гибели Анны Жук

24 января 2025 года авто блогера попало в ДТП на трассе Киев-Харьков. Машиной управлял ее муж Владимир. Анна погибла на месте, а ее сын получил ранения.

Мужа Анны Жук могут задержать

По данным блогера Евгения Зуба, который первым сообщил о смерти Анны, ее мужа хотят арестовать.

«Полтавская областная прокуратура хочет взять под стражу мужа блогера Анны Жук, которая недавно погибла в ДТП», - написал Зуб, показав соответствующее распоряжение местного прокурора.​