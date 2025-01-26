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Женщина с лишним весом взяла пример с меню ресторанов быстрого питания и сбросила сорок килограммов

Перевод: Седа Дунгурова
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Женщина нашла простой способ, который помог ей похудеть на сорок килограммов. Снимок иллюстративный.
Женщина нашла простой способ, который помог ей похудеть на сорок килограммов. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

36-летняя Латойя Эгертон всегда боролась с лишним весом и перед тем, как она решила все же взять себя в руки, женщина весила 127 килограммов. Теперь она делится своим секретом похудения, чтобы помочь и вдохновить других.

Латойя рассказала, что за год похудела на сорок килограммов благодаря тому, что начала готовить здоровые версии своих любимых блюд быстрого питания. Латойе нравились хрустящая курочка, сырные закуски и легендарный, известный на весь мир бургер Big Mac.

Заменяя некоторые ингредиенты на низкокалорийные альтернативы, например, вместо того чтобы выливать огромное количество масла на сковороду, Латойя лишь слегка распыляла его, жирную свинину она заменила на говядину, а бургеры готовила без булок.

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