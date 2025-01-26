36-летняя Латойя Эгертон всегда боролась с лишним весом и перед тем, как она решила все же взять себя в руки, женщина весила 127 килограммов. Теперь она делится своим секретом похудения, чтобы помочь и вдохновить других.
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Женщина с лишним весом взяла пример с меню ресторанов быстрого питания и сбросила сорок килограммов
Латойя рассказала, что за год похудела на сорок килограммов благодаря тому, что начала готовить здоровые версии своих любимых блюд быстрого питания. Латойе нравились хрустящая курочка, сырные закуски и легендарный, известный на весь мир бургер Big Mac.