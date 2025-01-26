Дженнифер Энистон ответила на слухи о романе с Бараком Обамой

Оказалось, что этому слуху уже несколько месяцев и о вероятном романе голливудской звезды и политика даже писали таблоиды. Слухи появились после того, как 61-летняя Мишель Обама проигнорировала инаугурацию Трампа и не пришла на прощание с Джимми Картером, где присутствовали остальные ныне живущие президенты США с женами.

Дженнифер Энистон опровергла утверждения о том, что у нее был роман с Бараком Обамой, в повторном интервью, в котором она назвала слухи таблоидов «абсолютно ложными».

Предположения о том, что 55-летняя звезда сериала «Друзья» состояла в романтических отношениях с 63-летним женатым бывшим президентом продолжают циркулировать на фоне слухов о том, что его брак с Мишель Обамой находится на грани развода.

После того, как 61-летняя Мишель не смогла присутствовать ни на похоронах Джимми Картера, ни на инаугурации Дональда Трампа , оставив Обаму там в одиночестве , в Сети снова появилось видео, на котором Дженнифер проясняет ситуацию.

Во время выступления на шоу Джимми Киммела в октябре Дженнифер решительно опровергла эти утверждения, когда 57-летний ведущий вручил ей журнал сплетен. Погрозив пальцем, голливудская звезда первой величины сказала: «Я не злилась на это». Она пояснила, что эта история «абсолютно не соответствует действительности».

«Значит, правда о Джен и Бараке в том, что никакой правды нет?» - спросил Джимми Киммел. «Я встречалась с ним [Обамой - прим. ред.] один раз. Я знаю Мишель больше, чем его», - ответила актриса. Затем Джимми в шутку спросил: «А это правда о вас с Мишель?» «Это неправда», - сказала с улыбкой актриса.

Насколько известно, Дженнифер в настоящее время не состоит ни с кем в романтических отношениях на протяжении последних пять лет.

Между тем, Барак и Мишель женаты уже 33 года и воспитываются дочерей Малию, 26 лет, и Сашу, 23 года.

Ранее в этом месяце бывший президент дал понять, что его брак по-прежнему крепок, когда он опубликовал трогательное послание Мишель в ее день рождения. «С днем ​​рождения, любовь всей моей жизни, Мишель Обама», - написал он, прикрепив снимок, на котором они ужинают и держатся за руки.

Бывший президент США Барак Обама и Мишель связали себя узами брака в Объединенной церкви Христа Троицы в Чикаго 3 октября 1992 года.