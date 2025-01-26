ФОТО Удивительный вид из Хельсинки на Таллиннскую телебашню

Несколько дней назад в Reddit была опубликована фотография: на снимке, сделанном в Хельсинки, можно увидеть Таллиннскую телебашню, которая словно тонет в Финском заливе. В посте указано, что автором фотографии является Янне Хирвонен.

2020. aastal koroonapandeemia ajal kirjutas Postimees, et reisilaevaliikluse katkemine Tallinna ja Helsingi vahel on muutnud Soome lahe õhu niivõrd puhtaks, et Tallinna teletornist on võimalik pildistada Helsingi panoraami. Vaata galeriid

Из Таллинна тоже можно сделать чудесный кадр, но уже с видом на Хельсинки.

В 2020 году, во время пандемии коронавируса, Rus.Postimees писал, что приостановление пассажирского паромного сообщения между Таллинном и Хельсинки сделало воздух над Финским заливом настолько чистым, что со столичной телебашни можно сфотографировать панораму Хельсинки.

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