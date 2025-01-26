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ФОТО Удивительный вид из Хельсинки на Таллиннскую телебашню

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Таллиннская телебашня.
Таллиннская телебашня. Фото: Svetlana Aleksejeva/Scanpix

Порой из Хельсинки можно наблюдать чарующую картину: Таллиннскую телебашню, которая словно утопает или поднимается из глубин Финского залива. Именно это удалось запечатлеть жителю Финляндии, а снимком он поделился в одной из соцсети.

Несколько дней назад в Reddit была опубликована фотография: на снимке, сделанном в Хельсинки, можно увидеть Таллиннскую телебашню, которая словно тонет в Финском заливе. В посте указано, что автором фотографии является Янне Хирвонен.

Tallinn TV tower seen from Helsinki
byu/uzgrapher inEesti

2020. aastal koroonapandeemia ajal kirjutas Postimees, et reisilaevaliikluse katkemine Tallinna ja Helsingi vahel on muutnud Soome lahe õhu niivõrd puhtaks, et Tallinna teletornist on võimalik pildistada Helsingi panoraami. Vaata galeriid

Из Таллинна тоже можно сделать чудесный кадр, но уже с видом на Хельсинки.

В 2020 году, во время пандемии коронавируса, Rus.Postimees писал, что приостановление пассажирского паромного сообщения между Таллинном и Хельсинки сделало воздух над Финским заливом настолько чистым, что со столичной телебашни можно сфотографировать панораму Хельсинки. 

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