ГАЛЕРЕЯ В Русском театре состоялась премьера завораживающего спектакля «Кабирия»

Фантазия театра «Кабирия», в которой прозвучит незабываемая музыка мэтра Раймонда Паулса, была поставлена режиссером Сергеем Голомазовым.

«Меня умоляли, чтобы я написал музыку для спектакля по фильму Феллини "Ночи Кабирии". Это было 20 лет тому назад. Я сразу сказал, что это же гениальнейший фильм, это опасное дело, я боюсь. Но, в конце концов, я согласился», - пояснил Раймондс Паулс, написавший музыку к спектаклю.

История Кабирии - рассказ о болезненном конфликте открытого, искреннего человека с равнодушным окружающим миром, где все человеческое ценится слишком дешево. Музыкальный спектакль о добре и зле в жизни главной героини, Кабирии, которая, несмотря на предательства и обманы, а также жестокость большого города, не теряет надежды и ищет свою любовь.

«Это история обо мне, о вас, о тех зрителях, которые придут на этот спектакль. Я думаю, что все в той или иной степени были в роли Кабирии, в ее образе, в обстоятельствах ее жизни - человека, который приехал в большой город и, пытаясь каким-то образом построить свою жизнь, в начале теряет все, сталкивается с предательством, изменой, но потом, опираясь на любовь, надежду, радость, в результате все-таки обретает веру в жизнь, в будущее и в этот пусть жестокий, но очень красивый город», - отметил режиссер спектакля Сергей Голомазов.

Спектакль по мотивам итальянской классики Федерико Феллини «Ночи Кабирии».

В главных ролях спектакля по мотивам итальянской классики Федерико Феллини «Ночи Кабирии»: Марика Отса, Анастасия Цубина, Артем Гареев, Даниил Зандберг, Анна Сергеева, Игорь Рогачев, Екатерина Кордас, Александр Жиленко, Александр Домовой, Евгений Кравец и Дмитрий Кордас.​

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