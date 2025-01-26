ВИДЕО Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в ДТП

21-летний парень спустя полгода после серьезной аварии снова попал в приключение на дороге. Пакс ехал по району Лос-Фелис в Лос-Анджелесе за рулем своего электровелосипеда BMX и столкнулся с автомобилем. Сын Джоли и Питта врезался в переднюю пассажирскую дверь автомобиля, оставив там большую вмятину.

К счастью, Пакс не получил серьезных травм, лишь повредил свой велосипед. В авто находились супруги, которые также не пострадали. После столкновения Джоли-Питт некоторое время вел беседу с парой, после чего они разъехались.

Свидетели аварии рассказывают, что перед столкновением Пакс щеголял на дороге своими навыками катания на велосипеде без рук, что и могло послужить причиной аварии.

Отметим, это уже не первый раз, когда Пакс становится участником ДТП. По словам инсайдеров, сын Джоли и Питта часто заставляет свою семью волноваться, потому что попадает в неприятные ситуации на дороге. К счастью, большинство из них проходят без серьезных последствий.