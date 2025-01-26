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ФОТО Свидание? Эстонский ютубер наслаждался прожаркой бывшего министра финансов в компании известной певицы

Перевод: Седа Дунгурова
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Элерин Тийт и Робин Вальтинг на прожарке Марта Вырклаэва.
Элерин Тийт и Робин Вальтинг на прожарке Марта Вырклаэва. Фото: Konstantin Sednev

В субботу, 25 января, в концертном зале Alexela, на прожарке бывшего министра финансов Марта Вырклаэва, помимо других известных личностей, присутствовали также ютубер Робин Вальтинг и певица Элерин Тийт.

Уже год ходят слухи, что друг Андрея Зевакина, Робин Вальтинг, состоит в отношениях с радиоведущей и певицей Элерин Тийт. Однако ни один из них публично не подтверждал эту информацию.

Прошлой весной, когда состоялась презентация дебютного альбома Элерин Тийт Vastassuunas, редакция Elu24 спросила у певицы, свободно ли ее сердце. Но четкого ответа услышать не удалось.​

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