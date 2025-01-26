В субботу, 25 января, в концертном зале Alexela, на прожарке бывшего министра финансов Марта Вырклаэва, помимо других известных личностей, присутствовали также ютубер Робин Вальтинг и певица Элерин Тийт.
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ФОТО ⟩ Свидание? Эстонский ютубер наслаждался прожаркой бывшего министра финансов в компании известной певицы
Уже год ходят слухи, что друг Андрея Зевакина, Робин Вальтинг, состоит в отношениях с радиоведущей и певицей Элерин Тийт. Однако ни один из них публично не подтверждал эту информацию.