Кейт Миддлтон получила предложение, от которого невозможно отказаться. Как сообщает Daily Mail, к принцессе лично обратилась главный редактор американского Vogue Анна Винтур: самая влиятельная женщина в модной индустрии хочет разместить фото Кейт на обложках журнала по всему миру.
Кейт Миддлтон получила неожиданное предложение – Меган Маркл будет в ярости
Кроме того, супруга Уильяма сможет сама предложить фотографа, а также отвечать за выбор одежды и решить, давать ли интервью.
Принцесса уже появлялась на обложке Vogue в июне 2016 года в честь столетнего юбилея британской версии журнала. «Кейт прошла долгий путь с той первой обложки. Она не просто мировая икона моды - ее храбрая борьба с раком и воспитание троих маленьких детей на глазах у общественности делают ее образцом для подражания для миллионов. Ее история могла бы вдохновить многих женщин, проходящих через то же, что и она. Она может выбрать, на обложках каких стран появиться, но Великобритания и США обязательны», - поделился источник издания.
В сентябре 2019-го Меган Маркл стала приглашенным редактором британской версии Vogue. А уже год спустя произошел «мегзит»: Меган и Гарри покинули Соединенное Королевство и перестали быть работающими членами королевской семьи. С тех пор об обложке «библии моды» герцогиня Сассекская может только мечтать.