Кейт Миддлтон получила неожиданное предложение – Меган Маркл будет в ярости

Принцесса уже появлялась на обложке Vogue в июне 2016 года в честь столетнего юбилея британской версии журнала. «Кейт прошла долгий путь с той первой обложки. Она не просто мировая икона моды - ее храбрая борьба с раком и воспитание троих маленьких детей на глазах у общественности делают ее образцом для подражания для миллионов. Ее история могла бы вдохновить многих женщин, проходящих через то же, что и она. Она может выбрать, на обложках каких стран появиться, но Великобритания и США обязательны», - поделился источник издания.