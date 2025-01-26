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ОБЗОР Ноль евро или 5000 евро? Эстонские звезды признались, сколько им придется заплатить автоналога в этом году

Перевод: Седа Дунгурова
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Ноль евро или 5000 евро? Эстонские звезды признались, сколько им придется заплатить автоналога в этом году. Коллаж
Ноль евро или 5000 евро? Эстонские звезды признались, сколько им придется заплатить автоналога в этом году. Коллаж Фото: Kollaaž/Scanpix

С 1 января 2025 года вступил в силу Закон о налоге на механическое транспортное средство – автоналог. Сколько же за него в этом году должны заплатить известные деятели Эстонии? Кому-то придется сделать платеж на несколько сотен или даже тысяч евро, а есть такие звезды, которым вовсе не надо ничего платить.

Эстонская королева уколов Марью Карин признается, что пока даже не знает, сколько ей придется заплатить за свой автопарк. «Мне не приходило письмо, и я сама еще не узнавала», - говорит Карин, но примерно может представить, о какой сумме будет идти речь.

«Думаю, что за три машины, зарегистрированные на мое имя, получится около тысячи евро. Но я жду и радуюсь, как ребенок, открывающий шоколадное яйцо Kinder!» - добавляет она.

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