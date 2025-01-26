С 1 января 2025 года вступил в силу Закон о налоге на механическое транспортное средство – автоналог. Сколько же за него в этом году должны заплатить известные деятели Эстонии? Кому-то придется сделать платеж на несколько сотен или даже тысяч евро, а есть такие звезды, которым вовсе не надо ничего платить.
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ОБЗОР ⟩ Ноль евро или 5000 евро? Эстонские звезды признались, сколько им придется заплатить автоналога в этом году
Эстонская королева уколов Марью Карин признается, что пока даже не знает, сколько ей придется заплатить за свой автопарк. «Мне не приходило письмо, и я сама еще не узнавала», - говорит Карин, но примерно может представить, о какой сумме будет идти речь.