Вечер, проведенный в приятной компании, стал еще интереснее, когда Сильвия Ильвес взяла в руки электрическую виолончель и начала исполнять песню Томми Кэша Espresso Macchiato.
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ВИДЕО ⟩ Спонтанное исполнение Сильвией Ильвес песни Томми Кэша произвело в Сети фурор: «Для меня это был вызов!»
Сильвия Ильвес (32) рассказала, что недавно провела вечер в хорошей компании. После нескольких бокалов в голову виолончелистки пришла безумная идея, которую она решила сразу же воплотить в жизнь. Сильвия решила попробовать исполнить на электрической виолончели песню Томми Кэша Espresso Macchiato, которая вышла в финал Eesti Laul 2025.