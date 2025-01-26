ВИДЕО Спонтанное исполнение Сильвией Ильвес песни Томми Кэша произвело в Сети фурор: «Для меня это был вызов!»

Сильвия Ильвес (32) рассказала, что недавно провела вечер в хорошей компании. После нескольких бокалов в голову виолончелистки пришла безумная идея, которую она решила сразу же воплотить в жизнь. Сильвия решила попробовать исполнить на электрической виолончели песню Томми Кэша Espresso Macchiato, которая вышла в финал Eesti Laul 2025.​

​«Я пообещала, что если послушаю эту песню Томми Кэша дважды, то уже запомню ее! Сказано - сделано! Я справилась. И что тут сложного - играть такую песню на слух. Я даже начала подыгрывать Томми на беспроводной электрической виолончели! Честно говоря, с этой песней так: играть ее долго не получится - надоест, потому что мелодия довольно примитивная. Это только мое мнение. Но вот некое топанье, которое есть в песне, мне очень нравится!» - пишет Сильвия на своей страничке в Facebook. ​​