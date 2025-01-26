«Пуля, которую я принял ради нее». История настоящего телохранителя Уитни Хьюстон

Хьюстон и чета Костнеров. Фото: Getty Images

С самого начала Робертс и Уитни «отлично поладили». Предполагалось, что он проработает с ней три месяца, но затем его пригласили стать директором по безопасности ее дальневосточного турне. «Я не мог представить, что такую популярную фигуру будет настолько легко охранять», - сказал он.

По его словам, большую часть времени она проводила в своем гостиничном номере, разговаривая по телефону со своим тогдашним бойфрендом, комиком Эдди Мерфи. «Он такой же смешной и на сцене, и вне ее, отличный парень, он мне нравится», - сказал Дэвид. Позже он стал свидетелем бурных отношений Уитни с певцом Бобби Брауном, за которого она вышла замуж в 1992 году. Они прожили в браке 15 лет.

«Удивительно, что они продержались так долго, - говорит Дэвид. - В день свадьбы все те, кто занимался обеспечением безопасности, говорили: "Ребята, мы вернемся сюда в следующем году на вечеринку по случаю развода". Мы действительно не думали, что это продлится долго, но она доказала, что мы все ошибались».

Уитни Хьюстон на фестивале Freedomfest. Фото: Getty Images

Что касается его собственных отношений со звездой, то, по его словам, он знал ее до такой степени, что, когда они «были на публике, разговоры практически не требовались».