Джессика Симсон показала аппетитные формы в купальнике с декольте после развода

44-летняя артистка примерила ярко-желтый слитный купальник с глубоким декольте, который она украсила золотыми аксессуарами - ожерельями и браслетами.

В кадре певица предстала с распущенными волосами, макияжем с черными стрелками и нюдовыми губами. Видео вышло вскоре после объявления о разводе Симпсон с бывшим футболистом НФЛ Эриком Джонсоном.

14 января певица официально сообщила о разрыве, однако причины расставания знаменитости предпочли не комментировать.

Симпсон и Джонсон начали отношения в 2010 году и обручились спустя несколько месяцев после знакомства. В июле 2014 года пара сыграла свадьбу. За время совместной жизни у них родились четверо детей: дочери Максвелл Дрю и Берди Мэй, которым сейчас 12 и 5 лет, а также сын Эйс Кнут, которому исполнилось 11.

До брака с Джонсоном Джессика Симпсон состояла в союзе с музыкантом Ником Лаше. Их брак длился с 2002 по 2006 год.