Продюсер «Потока» рассказал о незаконном использовании изображений из мультфильма

«Есть компании, с которыми мы подписали лицензионное соглашение, например, мы сотрудничаем с Valmiermuižas alus, которая продает напиток из цидонии Flow. Кроме того, магазин Brain Games предлагает настольные игры, а скоро появятся и пазлы», - говорит Кажа.

Он отметил, что это все отдельные компании, с которыми команда работает и сотрудничает по конкретным продуктам. По словам продюсера, учитывая, что «Поток» - это глобальный феномен, в ближайшем будущем планируется сотрудничество с компанией, которая будет лицензировать визуальную идентичность, изображения и торговую марку «Потока» для различных мировых брендов.

«Хорошо, что эту задачу можно поручить кому-то другому, потому что мы хотим сосредоточиться на других приоритетах - дистрибуции »Потока«, работе над будущими фильмами. Мы действительно не хотим заниматься мерчендайзингом. Конечно, будут некоторые ограничения по дизайну, потому что мы не хотим размещать изображения »Потока« на всей возможной атрибутике - в основном для того, чтобы не потерять качество», - сказал продюсер.

Кажа подчеркнул, что изображения можно напечатать на чем угодно, но для команды важно, чтобы в продажу поступил ограниченный ассортимент продукции с их дизайном - официальные товары, потому что эта продукция также должна отражать качество фильма.

«Поток» - анимационный фильм о коте-одиночке, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, Коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

За пределами Латвии анимационный фильм посмотрели, возможно, более 2 миллионов зрителей. Фильм завоевал более 50 международных наград, включая премию «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм, обойдя пять других претендентов - это «Головоломка 2», «Моана 2», «Мемуары улитки», «Уоллес и Громит: Птичья месть» и «Дикий робот».