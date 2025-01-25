Десять тысяч шагов в день не нужны: эксперт рассказал, как определить свою норму

Истоки показателя в 10 000 шагов лежат в продолжительной маркетинговой кампании японского шагомера в 1960-х годах, примерно во время Олимпийских игр в Токио. Машина называлась manpo-kei, что переводится как «счетчик 10 000 шагов». С тех пор эта цифра стала чем-то вроде золотого стандарта в отметке ежедневной активности, пишет Independent.

При этом, отмечает Агиар, 10 000 - красивое число, и поэтому его часто используют в исследованиях, посвященных пользе физической активности.

Сколько шагов нужно делать в день?

Согласно исследованиям Университета Гранады, 8000 шагов в день достаточны для того, чтобы значительно снизить риск преждевременной смерти. Между тем метаанализ 2023 года, опубликованный в Европейском журнале профилактической кардиологии, установил нижний предел в 3 867 шагов в день, утверждая, что эта цифра необходима для значительного снижения смертности от всех причин.

При этом оба исследования сходятся в том, что нет верхнего предела количеству шагов, которые вы можете сделать для улучшения этих результатов для здоровья. Однако, как утверждает Агиар, все преимущества будут накапливаться за 8 000 шагов, а далее улучшения будут незначительными.