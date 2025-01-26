ГОРОСКОП НА 26 ЯНВАРЯ Скорпионам воскресенье принесет немало забот, Водолеям – долгожданную встречу

Рак

Многое пойдет не по плану, день будет полным сюрпризов и неожиданных событий. Но если вы сохраните спокойствие, то не растеряетесь в новой ситуации, быстро поймете, как стоит себя вести, примете верные решения. Финансовые дела потребуют внимания. Лучше не спешить с покупками, особенно если речь идет о вещах, без которых легко обойтись. День обещает необычные знакомства. Скорее всего, они окажутся полезными с деловой точки зрения, откроют перед вами новые профессиональные перспективы. Но и начало дружеских отношений вполне вероятно.

Лев

Даже привычные дела сегодня могут потребовать больше усилий и времени, чем обычно. Вы проявите настойчивость и добьетесь нужного результата, но для этого придется постараться. Могут нарушаться давние договоренности, а союзники не всегда будут оправдывать ваши ожидания. Но это не повод разрывать деловые связи, прекращать важные для вас отношения. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем, и вторая половина дня наверняка сложится удачнее первой, принесет поводы для радости. Вечер хорошо подойдет для того, чтобы строить планы. Задуманное в этот период вы вскоре сможете реализовать.

Дева