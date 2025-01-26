Многим будет сложно взяться за дела, даже если они давно требуют внимания. Потребуется время, чтобы собраться с мыслями, решить, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь.
ГОРОСКОП НА 26 ЯНВАРЯ ⟩ Скорпионам воскресенье принесет немало забот, Водолеям – долгожданную встречу
Овен
День будет насыщенным. Вы не станете тратить время напрасно и успеете сделать очень многое. Порадует, что верные ответы на многие вопросы лежат на поверхности, и не нужно ломать голову, найти их. Хорошо пройдут деловые переговоры, не исключено, что у вас появятся новые союзники и даже покровители. Легко завязываются знакомства, вам удается быстро найти общий язык даже с очень разными людьми. Сегодня могут начаться и дружеские, и романтические отношения. Вторая половина дня принесет хорошие новости от людей, по которым вы скучали.
Телец
В первой половине дня едва ли удастся избежать мелких трудностей, недоразумений. Но волноваться не стоит. Серьезные проблемы в это время едва ли возникнут, а со всем остальным вы быстро справитесь. Охотно помогут старые друзья; благодаря их поддержке вы не растеряетесь в трудный момент. Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться, и вторая половина дня пройдет гораздо приятнее. В это время могут сбыться какие-то то давние желания, а обстоятельства сложатся благоприятно для реализации плана, на который вы возлагаете большие надежды.
Близнецы
Сегодня вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих. Важные дела не покажутся сложными; вы возьметесь за них с энтузиазмом и быстро добьетесь нужного результата. Новые идеи, которые наверняка появятся, стоит обсудить с людьми, опыту которых вы доверяете. Вам наверняка подскажут, как лучше реализовать задуманное. Интуиция поможет в решении финансовых вопросов. День обещает выгодные сделки, удачные покупки. Повезет и в любви – по крайней мере, Близнецам, которые проявят инициативу.
Рак
Многое пойдет не по плану, день будет полным сюрпризов и неожиданных событий. Но если вы сохраните спокойствие, то не растеряетесь в новой ситуации, быстро поймете, как стоит себя вести, примете верные решения. Финансовые дела потребуют внимания. Лучше не спешить с покупками, особенно если речь идет о вещах, без которых легко обойтись. День обещает необычные знакомства. Скорее всего, они окажутся полезными с деловой точки зрения, откроют перед вами новые профессиональные перспективы. Но и начало дружеских отношений вполне вероятно.
Лев
Даже привычные дела сегодня могут потребовать больше усилий и времени, чем обычно. Вы проявите настойчивость и добьетесь нужного результата, но для этого придется постараться. Могут нарушаться давние договоренности, а союзники не всегда будут оправдывать ваши ожидания. Но это не повод разрывать деловые связи, прекращать важные для вас отношения. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем, и вторая половина дня наверняка сложится удачнее первой, принесет поводы для радости. Вечер хорошо подойдет для того, чтобы строить планы. Задуманное в этот период вы вскоре сможете реализовать.
Дева
День будет благоприятным для общения. Хорошо пройдут и запланированные, и неожиданные встречи. Вы сможете поладить даже с теми, кого прежде совсем не понимали. Можно будет заняться составлением важных документов; тут вы не упустите ни одной детали. Старые знакомые дадут отличные советы, и вы наверняка к ним прислушаетесь. Новости, полученные в начале дня, могут повлиять на ваши рабочие планы. Позже наступит подходящее время для решения каких-то бытовых вопросов. Вероятны удачные покупки; вы безошибочно выберете вещи, которые будут служить не один год.
Весы
Дел будет неожиданно много, и вам не сразу удастся решить, за что взяться в первую очередь. Могут появиться новые заботы и обязанности, понадобится время, чтобы понять, как лучше со всем справиться. К счастью, рядом будут люди, которые помогут и делом, и советом. Давние друзья еще и предложат что-то интересное. День подойдет для встречи с человеком, на которого вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Ваши сильные стороны не останутся незамеченными, а о своих победах и достижениях вы расскажете без ложной скромности.
Скорпион
День принесет немало забот. Может выясниться, что запланированные дела нужно отложить, чтобы сосредоточиться на решении неожиданно возникших проблем. Вы со всем справитесь, но это потребует времени и усилий. Поэтому запаситесь терпением и не требуйте невозможного ни от себя, ни от окружающих. Справиться со многими сложностями помогут находчивость и воображение. Вы заметите возможности, на которые другие не обратили внимания, найдете кратчайший путь к цели. Интуиция подскажет, как изменить к лучшему отношения, в последнее время складывавшиеся напряженно.
Стрелец
День будет ярким и запоминающимся. Вы обратите внимание на то, чего раньше не замечали, увидите новые возможности и постараетесь использовать каждую из них. Полезно проявлять инициативу в работе, предлагать что-то новое. Вы наверняка удивитесь тому, сколько людей захотят поддержать ваши идеи. Удастся спокойно обсудить важные вопросы, из-за которых прежде возникало немало разногласий. Некоторые Стрельцы поймут, как решить проблему, осложнявшую жизнь и самим представителям знака, и их близким.
Козерог
День будет удачным с деловой точки зрения. Он одинаково хорошо подойдет и для уже знакомой работы, и для решения совершенно новых задач. Вы быстро разберетесь с тем, что другим кажется чрезвычайно сложным. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались. Благодаря вашим усилиям решатся какие-то давние проблемы, найдется выход из неоднозначных ситуаций. Вы отлично поладите с окружающими, сможете договориться даже с недавними соперниками. Не исключено, что напомнят о себе давние знакомые, о судьбе которых вы в последнее время беспокоились.
Водолей
День пройдет спокойно и приятно. Он хорошо подойдет для того, чтобы завершить какие-то старые дела, решить вопросы, над которыми вы размышляли в последнее время. Люди, которые вас давно знают, дадут отличные советы, вовремя предложат помощь. Некоторые Водолеи определятся с целями на ближайшее будущее, другие скорректируют долгосрочные планы, поняв, что приоритеты изменились. Порадует общение со старыми друзьями, ведь у них найдутся для вас и хорошие новости, и интересные предложения. Не разочарует и романтическое свидание.
Рыбы
Первая половина дня пройдет беспокойно. Настроение будет часто меняться: вы можете близко к сердцу принимать незначительные события, переживать из-за ерунды. Некоторые Рыбы сосредоточатся на решении чужих проблем, вместо того чтобы заняться собственными делами, а потом задумаются о том, не стоило ли иначе расставить приоритеты. Позже наступит время, отлично подходящее для того, чтобы проявлять инициативу, делиться идеями, предлагать что-то новое. Это касается не только работы, но и сферы личных отношений. Многое изменится к лучшему, если вы не станете скрывать свои истинные чувства.