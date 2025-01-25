Опытная хозяйка о таллиннских магазинах: «Вот почему мне не нравится туда ходить!»

Жительнице Таллинна больше всего неприятны разговоры между супружескими парами, которые совершают покупки. «Мне не нравится ходить в магазин. Выбирая товары, хочешь не хочешь, подслушиваешь разговоры между супругами. Если у мужчины корзина полна бутылок, то он начинает уговаривать жену отправиться на кассу, дескать: "Хватит, у нас дома все есть". Женщина возражает, что это не так, еще нужны разные вещи. Но мужчина все равно с грохотом катит тележку к кассе», - описывает жительница Таллинна своих наблюдения.

«Или другая пара у мясного прилавка - муж наставляет жену, что нужно купить и что она должна приготовить ему из этого. Прямо так и говорит: "Ты это и это приготовь мне". Ни разу не спрашивает, что она сама хочет. Или третья пара, где мужчина постоянно насмехается над женщиной, смеется над каждым ее словом. Это же за кого она вышла замуж, за дурака?» - возмущается женщина в соцсетях. Она добавляет, что в ее семье такого отношения друг к другу никогда не было, да и в семье ее сына, если нужно, готовит муж.

«Я хожу в магазин раз в неделю, и меня тошнит, когда я вспоминаю увиденное. Потом думаю, что я сделала не так, чтобы оказаться среди такого народа», - размышляет пожилая женщина.

«Там собирается разношерстная публика», - описывает она местный магазин, расположенный в районе Штромки.

«Почему женщины позволяют так с собой обращаться?» - спрашивает один из комментаторов поста. «Действительно грустно смотреть, но сочувствия не испытываю. Не нужно превращать себя в домашнюю прислугу», - пишет другой.

Если описанные случаи наводят некоторых на грустные размышления, то находятся и те, кто воспринимает их с юмором. «Аудиоспектакли - бесплатно», - подытоживает историю один из комментаторов.