Ей идет этот образ: Мелания Трамп продемонстрировала новый наряд в стиле милитари

Они прибыли на борту Air Force One в международный аэропорт Лос-Анджелеса в пятницу, 24 января. Президент был в тот день в своем любимом синем костюме и белой рубашке, а вот первая леди отдала предпочтение стилю милитари.

54-летняя Мелания надела обтягивающие черные штаны, которые носила в сочетании с черным топом и курткой от Club Monaco в армейском стиле. Также на Мелании в тот день были ботинки на шнурках от Xappeal, черная кепка и стильные очки-авиаторы от бренда Victoria Beckham.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Mark Schiefelbein

Ранее в тот же день пара посетила Северную Каролину, чтобы встретится с пострадавшими от урагана Хелен, который бушевал в этом регионе в сентябре 2024 года. На Мелании тогда была теплая дутая куртка цвета хаки и шапка.

Образ Мелании Трамп днем ранее. Фото: RS/MPI/Capital Pictures