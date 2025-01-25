Койт Тооме едва не погиб на съемках реалити-шоу: «Двадцать часов - и меня бы уже не спасли!»

На этой неделе видеоподкаст Teema?, ведущими которого являются Яагуп Туйск и Сандер Лепик, пригласил в гости Койта Тооме. В ходе почти двухчасового эфира обсуждалось множество тем, от Eesti Laul до автомобильного налога. Также речь зашла о реалити-шоу Džungel 2004 года, в котором Тооме едва не погиб в джунглях.