«Если бы я приехал в Эстонию на двадцать часов позже, меня бы уже не успели спасти», - рассказал певец Койт Тооме в своем подкасте, вспоминая о реалити-шоу Džungel, которое вышло в 2004 году.
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Койт Тооме едва не погиб на съемках реалити-шоу: «Двадцать часов - и меня бы уже не спасли!»
На этой неделе видеоподкаст Teema?, ведущими которого являются Яагуп Туйск и Сандер Лепик, пригласил в гости Койта Тооме. В ходе почти двухчасового эфира обсуждалось множество тем, от Eesti Laul до автомобильного налога. Также речь зашла о реалити-шоу Džungel 2004 года, в котором Тооме едва не погиб в джунглях.