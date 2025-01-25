Сторонница экстремальной растительной диеты рассказала о своем необычном опыте.
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДИЕТА ⟩ Женщина месяц питалась только фруктами, и у нее начались странные побочные эффекты
36-летняя Шейд Мартин из США целый месяц питалась исключительно фруктами, в результате чего у нее начались необычные побочные эффекты, передает Ladbible.com.
Мартин решила попробовать фруктовую диету после того, как физиотерапия и лекарства не помогли ей избавиться от изнуряющей боли в плече. Она прочитала, что содержащие щелочь фрукты и ягоды, например, ананас бананы и манго, обладают противовоспалительными свойствами.
В течение первой недели Мартин употребляла в пищу только арбузы. За этим в течение шести дней была виноградная диета, а в оставшуюся часть месяца женщина ела разнообразные фрукты и ягоды. По ее словам, она чувствовала себя более энергично, чем раньше и яснее мыслила.
Другими преимуществами, которые испытала мисс Мартин, были почти полное отсутствие менструальных спазмов. Кроме того, женщина похудела на 3 кг. Но в целом экспериментатор признает, что ее фруктовая диета не принесла особых результатов.
Более того, у нее наблюдались странные побочные эффекты. Когда Мартин не ела ничего, кроме винограда, то отхаркивала огромное количество мокроты. «Она просто продолжала выходить. Это просто сводило меня с ума», - вспоминает женщина.
По словам диетолога Трейси Бригман, употребление фруктов обычно связано со снижением выработки слизи, однако некоторые фрукты, которые вызывают в организме выработку гистамина, могут, наоборот, увеличивать отхождение мокроты. Некоторые примеры такой пищи - цитрусовые, виноград, бананы и клубника.
Также Мартин сообщила об учащении стула - хотя это и было ожидаемо. Фрукты содержат много клетчатки, что влияет на перистальтику кишечника. Другим неожиданным моментом стало улучшение состояния кожи. По словам Мартин, кожа стала сияющей. При этом на лбу появилось несколько прыщей.
Доктор Бригман не советует прибегать к такому экстремальному подходу, несмотря на плюсы фруктовой диеты.
«Фрукты - отличный источник некоторых питательных веществ, но они не содержат всех нутриентов, необходимых для здоровья. Такая диета может привести к различным проблемам. Употребление только фруктов может привести к дефициту белка, полезных жиров и некоторых витаминов и минералов, содержащихся в других группах продуктов», - заметила эксперт.
По ее словам, фруктовая диета может привести к недоеданию и усталости, поскольку трудно съесть достаточно растительной пищи, чтобы получить необходимое количество калорий.