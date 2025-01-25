ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДИЕТА Женщина месяц питалась только фруктами, и у нее начались странные побочные эффекты

36-летняя Шейд Мартин из США целый месяц питалась исключительно фруктами, в результате чего у нее начались необычные побочные эффекты, передает Ladbible.com.

Мартин решила попробовать фруктовую диету после того, как физиотерапия и лекарства не помогли ей избавиться от изнуряющей боли в плече. Она прочитала, что содержащие щелочь фрукты и ягоды, например, ананас бананы и манго, обладают противовоспалительными свойствами.

В течение первой недели Мартин употребляла в пищу только арбузы. За этим в течение шести дней была виноградная диета, а в оставшуюся часть месяца женщина ела разнообразные фрукты и ягоды. По ее словам, она чувствовала себя более энергично, чем раньше и яснее мыслила.

Другими преимуществами, которые испытала мисс Мартин, были почти полное отсутствие менструальных спазмов. Кроме того, женщина похудела на 3 кг. Но в целом экспериментатор признает, что ее фруктовая диета не принесла особых результатов.

Более того, у нее наблюдались странные побочные эффекты. Когда Мартин не ела ничего, кроме винограда, то отхаркивала огромное количество мокроты. «Она просто продолжала выходить. Это просто сводило меня с ума», - вспоминает женщина.