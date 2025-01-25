Компания тайно снимала работников в туалете и размещала снимки на «стене позора»

Китайская компания попала в скандал за установку камер наблюдения в туалете, чтобы увидеть, кто из работников тратит слишком много времени на перерывы в туалете, и разместить нарушителей на «стене позора», пишет Naine.

Одна технологическая компания из города Шэньчжэнь установила в туалетах скрытые камеры наблюдения для мониторинга активности работников, а затем высмеивала тех, кто тратил там слишком много времени, публикуя их скриншоты на всеобщее обозрение.

Представитель компании Lixun Electro-Acoustic Technology Company признал, что за работниками велось наблюдение в туалете компании, но утверждал, что эта мера имела целью предотвратить расточительность времени в рабочее время.

Китайские СМИ первыми сообщили о противоречивом методе Lixun Electro-Acoustic по перерывам в работе, написав, что компания не только следит за тем, как работники посещают туалеты, но и стыдит курящих, играющих в видеоигры или просто тратящих слишком много времени во время перерыв, вывешивая их фотографии на «стене позора».

«Сотрудники проводили слишком много времени в туалете, куря или играя в игры, что создавало неудобства для других», - пояснили в китайской компании. -Курение в туалете запрещено, и цель состоит в том, чтобы предотвратить длительное пребывание людей там из-за видеоигр и других видов деятельности».

Поведение компании вызвало возмущение в социальных сетях, многие пользователи обвинили ее в посягательстве на частную жизнь своих сотрудников и даже в нарушении закона, но правда заключается в том, что такая практика не новая в Китае. Несколько лет назад произошла подобная история о технологической компании в Сямэне, провинция Фуцзянь, которая также использовала камеры наблюдения для мониторинга активности в своих туалетах и препятствовала длительным перерывам в посещении туалета, сообщает Oddity Central.