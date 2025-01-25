ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ! Эстонская певица Грете Пайа отдыхает на Шри-Ланке и делится потрясающими кадрами

«Рано утром, под проливным дождем в национальном парке Яла… Немного более дикое сафари-приключение, но все же удалось заснять несколько постоянных жителей парка», - пишет Грете под тропическим видео.

Далее она публикует фотографии из небольшого города Элла, который действительно напоминает рай на Земле. На одной из фото, сделанных на необычной террасе уютного домика, Грете целуется со своим супругом.

Дальше пара отправилась в Канди, где поделилась снимками у знаменитого девятиарочного моста, который местные жители называют «мостом в небесах».

Кроме того, эстонцы совершили необыкновенное путешествие на поезде: «Один из самых красивых поездов в мире - от Эллы до Канди», - рассказывает Грете, уточняя, что путешествие длилось три с половиной часа, но густой туман мешал наслаждаться видами. Также певица опубликовала кадры с гигантской черепахой.

Грете Пайя и участник дуэта Púr Múdd Йоонатан Сийман публично не раскрывали свои отношения и вели довольно тихую совместную жизнь. 10 сентября 2024 года они поженились.Свадьба состоялась на родном для Грете острове Сааремаа - особенном для певицы месте. Молодожены провели медовый месяц в Италии и Греции.

Музыкальное сотрудничество Грете и Йоонатана длится уже давно: два года назад Грете Пайя и дуэт Púr Múdd выпустили совместную песню Ainult unustamiseks.