Эксперты раскрыли восемь простых способов сэкономить на отдыхе в 2025 году

Эксперты Which? Travel назвали восемь действенных способов сэкономить на отдыхе в 2025 году.

1. Бронируйте летние рейсы как минимум за два месяца вперед

В наши дни ожидание последней минуты для бронирования редко окупается. Согласно недавнему исследованию Skyscanner, лучшие цены можно получить между двумя и шестью месяцами до вылета. После этого цены на большинство направлений, как правило, резко растут. Также эксперты советуют заранее выбрать интересующие вас направления, а после этого регулярно проверять динамику цен по ним. Главное, не упустить момент для выгодной покупки.

2. Покупайте билеты на поезда до прибытия на станцию

Во многих европейских странах цены на железнодорожные билеты при заказе заранее онлайн намного дешевле, чем при покупке на вокзале непосредственно перед выездом. Кроме того, в пиковые периоды удобных билетов просто может уже не быть даже за несколько дней до рейса.

3. Подпишитесь на программы лояльности отелей

Это актуально для тех, кто часто путешествует и останавливается в отелях одной и той же сети.

4. Купите годовую туристическую страховку заранее

Также актуально для тех, кто ездит в отпуск или путешествует по работе несколько раз в год. Помимо того, что так выгоднее, еще и не придется каждый раз думать о том, чтобы покупать страховку.

5. Забронируйте парковку в аэропорту заранее