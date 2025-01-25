Погода в минувший пятничный вечер хмурилась, поэтому жители Таллинна поспешили спрятаться в барах. В одном из них в этот вечер проходил очень душевный концерт.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот где в пятницу вечером проходила самая душевная вечеринка
Погода в минувший пятничный вечер хмурилась, поэтому жители Таллинна поспешили спрятаться в барах. В одном из них в этот вечер проходил очень душевный концерт.
Эстонская рок-группа Shanon в пятницу вечером, 24 января, порадовала гостей столичного паба Scotland Yard своей акустической программой. Посмотрите в галерее, как уютно прошел вечер в этом заведении.
Shanon вышли на сцену таллиннского паба около 22:00. В этот уютный вечер группа представила свою акустическую программу, и на сцене были лишь два участника коллектива. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы вскоре посетители оказались на танцполе. Смотрите галерею!