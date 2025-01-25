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ФОТО И ВИДЕО Томми Кэш удивил своим нарядом на Неделе моды в Париже: один на двоих!

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Фото статьи
Фото: Taavi Sepp

Рэпер Томми Кэш, ранее привлекавший внимание на модных показах, сделал это снова. На этот раз эстонский артист поразил публику Неделе моды в Париже. Для создания необычного наряда ему понадобилась помощь. И ассистировал ему нидерландский участник Евровидения Йост Клейн.

Томми Кэш, известный своими экспериментами с внешним видом, уже не раз обращал на себя взгляды, сидя в первом ряду показов мод. Он удивлял как своими костюмами, так и поведением: его наблюдали то за вязанием, то задремавшим на мероприятиях.

Неделе моды в Париже в этом году не стала исключением. Эстонский исполнитель вновь оказался в центре внимания, подключив к своему эпатажному выступлению ещё одного неординарного артиста - Йоста Клейна.

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