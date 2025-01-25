ФОТО И ВИДЕО Томми Кэш удивил своим нарядом на Неделе моды в Париже: один на двоих!

Томми Кэш, известный своими экспериментами с внешним видом, уже не раз обращал на себя взгляды, сидя в первом ряду показов мод. Он удивлял как своими костюмами, так и поведением: его наблюдали то за вязанием, то задремавшим на мероприятиях.