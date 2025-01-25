ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Эстонская телеведущая устроила бейби шауэр в нестандартных тонах

В октябре 33-летняя ведущая объявила, что ожидает первенца. «Сначала пришла любовь, затем - ты!» - написала Сюкийайнен, обращаясь к малышу, в описании фотографий, опубликованных в Instagram. Избранником Кейли стал Оливер Веси, с которым они с нетерпением ждут рождения малыша.

На бейби-шауэре основным цветом был оливково-зеленый. Был на праздники и роскошный торт, и воздушные шары. Надпись на маленьком торте гласит: «Малыш Олийв». Может ли выбор цвета и надпись на торте быть намеком на имя ребенка?

«Когда лучшие подруги становятся тетями», - подписала Кейли красивые фотографии праздника, на который собрались ее многочисленные подруги.