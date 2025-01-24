Эстонская певица попала в отделение неотложной помощи: «Я так неудачно встала с кровати!»

«У меня случилась судорога в икроножной мышце во сне, и я так неудачно вскочила с кровати, что получила трещину в ноге», - рассказала Ан-Марлен в эфире.

Сначала ситуация показалась ей просто болезненной, но позже выяснилось, что все намного серьезнее. «Я хотела снять судорогу. Я знаю, что, наверное, не стоило резко вставать - лучше растягивать мышцу, - но я была в состоянии полусна и просто вскочила с кровати. Было очень больно. На всякий случай я вызвала скорую помощь, и меня отвезли в отделение неотложной помощи», - вспоминает певица.

Травма оказалась для Ан-Марлен серьезным испытанием, изменив ее повседневную жизнь сильнее, чем она даже предполагала. «Мне пришлось отложить все важные дела», - рассказала певица. К счастью, сейчас Ан-Марлен восстановилась и постепенно возвращается к привычной жизни.

Несмотря на травму, начало года для певицы оказалось весьма насыщенным. Помимо других дел, она готовится к конкурсу Eesti Laul, где ее композиция Külm вошла в число финалистов. «У меня на самом деле был план полностью освободить время в начале января, чтобы морально подготовиться и войти в правильное настроение», - говорит Ан-Марлен. Однако начало года стало для молодой певицы неожиданно активным, и долгожданного отдыха оказалось меньше, чем она рассчитывала.

Ан-Марлен радуется тому, что исполняет музыку, которая ей особенно близка: «Для меня самой самое важное - это то, что я могу петь именно ту музыку, которая мне больше всего нравится. Я много лет искала свое звучание и стиль. И сейчас то, что я представляю эту песню на конкурсе Eesti Laul, дает невероятное чувство гордости», - добавила она.