Израиль на Евровидении представит певица, выжившая при нападении ХАМАС

Выжившая после нападения террористов ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova 7 октября будет представлять Израиль на песенном конкурсе Евровидение в мае.

24-летняя Юваль Рафаэль прошла отбор, победив в национальном конкурсе HaKokhav HaBa («Следующая звезда») - шоу талантов, победитель которого отправляется на Евровидение. В финале она исполнила версию песни ABBA Dancing Queen, посвятив ее всем ангелам, погибшим на фестивале.

«Музыка - одна из главных составляющих в моем процессе исцеления», - сказала она во время шоу.

Рафаэль веселилась с друзьями на фестивале Nova 7 октября 2023 года, когда он подвергся нападению боевиков ХАМАС. Она рассказала Совету ООН по правам человека о своем опыте выживания после нападения, описав, как она оказалась в бомбоубежище вместе с десятками других посетителей.

«Когда на нас упали тела убитых, я поняла, что спрятаться под ними - единственный способ выжить в этом кошмаре», - рассказала она. По ее словам, из 51 человека, находившегося в убежище, 40 были убиты в тот день.

«Физические травмы, которые я получила в тот день, уже заживают, но душевные шрамы останутся со мной навсегда», - заявила она.