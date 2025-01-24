МИЛЫЕ ФОТО «Заряжаем батарейки!» Многократный чемпион Эстонии по плаванию показал, как проходит его семейный отдых

«Заряжаем батарейки», - сообщает многократный чемпион Эстонии по плаванию Крегор Цирк в социальных сетях и делится с поклонниками милыми снимками с отдыха. На одном из них он гуляет со своим маленьким сыном Лукасом по прекрасному пляжу в Индонезии, а на другом позирует вместе со своей любимой Лаурой Мольтсаар.

Первенец у пары появился на свет в ноябре 2023 года. «Никогда бы не подумал, что можно так сильно кого-то любить. Добро пожаловать в нашу семью, Лукас», - написал пловец тогда в своем Instagram.

Крегор и Лаура вместе уже более семи лет.

В конце прошлого лета Цирк установил на Олимпийских играх мощный эстонский рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем и занял тогда седьмое место в финале.

В интервью Ringvaade пловец рассказал, что рождение сына сильно изменило его взгляды на жизнь.

«Прошлый год для меня был эмоционально похож на американские горки. Бывали дни, когда я говорил, что вообще закончу с плаванием, и даже пропускал некоторые тренировки», - описал спортсмен. Однако после рождения сына он передумал и решил продолжить карьеру. «Скажем так, тот день снял с меня огромное напряжение - жизнь обрела новый смысл. Это сложно объяснить, но с того момента все стало по-другому».