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Рэпера Влади из группы «Каста» признали иноагентом

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Группа «Каста» в Таллинне. Рэпер Влади.
Группа «Каста» в Таллинне. Рэпер Влади. Фото: Konstantin Sednev

Группа «Каста» прославилась еще в конце 90-х, а в 2000-х выпустила несколько альбомов, которые стали легендарными. В последнее время музыканты стали активно критиковать российскую власть, а три года назад уехали из страны.

Рэпера Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич, - прим.ред.) называют лидером группы «Каста». Записав несколько политических альбомов, коллектив после февраля 2022 года уехал из страны и, по некоторым данным, все его участники обосновались в Испании. Музыканты продолжили критиковать то, что происходит в России.

Министерство юстиции Российской федерации решило включить в реестр иностранных агентов участника группы «Каста» рэпера Влади. Сам музыкант пока не прокомментировал свой новый статус.

Отметим, что кроме Влади в группе «Каста» есть еще несколько участников, которые называют себя Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный), Змей (Антон Мишенин). Каждый из них кроме самого коллектива имеет сольный проект.

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