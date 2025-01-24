Рэпера Влади из группы «Каста» признали иноагентом

Рэпера Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич, - прим.ред.) называют лидером группы «Каста». Записав несколько политических альбомов, коллектив после февраля 2022 года уехал из страны и, по некоторым данным, все его участники обосновались в Испании. Музыканты продолжили критиковать то, что происходит в России.

Министерство юстиции Российской федерации решило включить в реестр иностранных агентов участника группы «Каста» рэпера Влади. Сам музыкант пока не прокомментировал свой новый статус.

Отметим, что кроме Влади в группе «Каста» есть еще несколько участников, которые называют себя Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный), Змей (Антон Мишенин). Каждый из них кроме самого коллектива имеет сольный проект.