В Беларуси в перечень лиц, причастных к «экстремистской деятельности», добавили стендап-комика Славу Комиссаренко и еще 21 человека. Об этом сообщает RUS TVNET со ссылкой на правозащитный центр «Вясна».
Комика Славу Комиссаренко внесли в список «экстремистов» в Беларуси
Комик находится в розыске, а 30 декабря его заочно приговорили к шести годам колонии по делу об оскорблении Александра Лукашенко. Его признали виновным в разжигании розни, оскорблении Александра Лукашенко и клевете на него.
«Очень хотел явиться, к сожалению, не получилось. Спасибо, что есть возможность дистанционно решить вопросик», - прокомментировал Комиссаренко заведенное на него уголовное дело в Instagram.
Слава Комиссаренко часто пародирует Александра Лукашенко и шутит про него, называя «чык-чырыком». Также Комиссаренко говорил о фальсификации результатов президентских выборов 2020 года и высказывался против агрессии силовиков на акциях протеста.
Напомним, белорусские силовики используют обвинения в экстремизме для борьбы с оппонентами власти и инакомыслием в целом.
В 2021 году комику запретили выступать в Беларуси, после чего он уехал в Россию. В 2022-м Комиссаренко покинул РФ из-за преследования КГБ Беларуси.