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Журналист Delfi Media признан виновным в принуждении несовершеннолетнего к сексу с применением насилия

Перевод: Влада Лаевалинд
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Харьюский уездный суд.
Харьюский уездный суд. Фото: Eero Vabamägi

Харьюский уездный суд признал журналиста Delfi Media Мийкаэля Рауна виновным в принуждении несовершеннолетнего к половому акту с применением насилия.

Суд приговорил Рауна к трем годам лишения свободы, которые не будут приведены в исполнение в полном объеме, если Раун не совершит нового преступления в течение трех лет и двух месяцев испытательного срока и будет соблюдать требования по надзору.

Кроме того, Раун будет обязан участвовать в социальной программе, назначенной сотрудником службы пробации.

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