Харьюский уездный суд признал журналиста Delfi Media Мийкаэля Рауна виновным в принуждении несовершеннолетнего к половому акту с применением насилия.
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Журналист Delfi Media признан виновным в принуждении несовершеннолетнего к сексу с применением насилия
Суд приговорил Рауна к трем годам лишения свободы, которые не будут приведены в исполнение в полном объеме, если Раун не совершит нового преступления в течение трех лет и двух месяцев испытательного срока и будет соблюдать требования по надзору.