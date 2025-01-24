В квартале Ротерманна грандиозно встретят китайский Новый год и его покровительницу – Змею

Режиссер Ингмар Йыела создаст зрелищное представление, основанное на традициях китайской культуры, в котором примут участие канатоходец Яан Роозе, танцоры, акробаты AN2M и барабанщики Taiko. Гостей поприветствует основатель квартала Ротерманна Урмас Сыырумаа.

«Основная идея постановки - трансформация, движение в неизвестное, чтобы оставить прошлое позади. Представление, вдохновленное китайскими народными мотивами, перенесено в современную плоскость», - рассказал Ингмар Йыела. «С небес мы приглашаем к нам главного героя прошлого года - Дракона, чтобы поблагодарить его. Затем световое шествие направляется к открытию скульптуры Змеи, чтобы приветствовать ее и совместно благословить. Это стремительный забег в новый, яркий, ослепительный и, возможно, еще более светлый год».

К празднованию нового года эстонские художники Калле Прууден и Яанус Арна (HN STEEL) создадут вручную 2,5-метровую скульптуру змеи весом около 200 килограммов. Она будет установлена на главной площади квартала Ротерманна и станет символом года Змеи.

«Скульптура передает суть змеи - спокойствие, хитрость, подвижность, где важное место занимает композиция, создаваемая формой, - отметил руководитель HN STEEL Калле Прууден. - В активный момент змея очень подвижна, формируя интересные изгибы. Скульптура создавалась таким образом, чтобы передать динамичность змеи и ее сущность - спокойствие, хитрость, подвижность. Материалом послужили пластины из нержавеющей стали, которые имитируют кожу змеи, создавая ажурную и воздушную структуру».

На сцене выступят артисты Utopia Entertainment: Марлин Йыела, Симона Пеэнсалу, Лийса Хумонен, Лоретта Каарт, Элисабель Йыела. На барабанах Taiko сыграют Хеле-Рийн Уйб-Пахель, Марилин Капрей и Катрин Саали Саул.

Новый год Змеи начнется 29 января и продлится до 16 февраля 2026 года.