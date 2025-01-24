Четыре знака Зодиака переживут карьерный взлет в 2025 году

Близнецы

Гороскоп для Близнецов связывает карьерный успех знака с переходом Северного Лунного узла в созвездие Рыб. Считается, что это - 10-й дом карьеры Близнецов. И именно этот транзит поможет представителям знака лучше понимать, что и как именно нужно делать, чтобы добиться профессиональных успехов.

К тому же, в знаке Близнецов будет находиться планета Юпитер, которая «ответственна» за развитие и удачу. Это продлится первую половину текущего года. Во втором полугодии эта планета будет находиться в знаке Рака, что тоже неплохо для Близнецов. Ведь это - их 2-й дом финансов. Так что звезды сулят удачу Близнецам во всем, что связано с деньгами.

Рак

Гороскоп для Раков также предполагает значительную активность в 10 доме карьеры для знака. Не исключаются определенные трудности, но приобретенный на пути их преодоления опыт поможет Ракам в будущем. После того, как Плутон выйдет из знака Козерога, у Раков появится больше свободы в поиске новой работы или интересных профессиональных проектов.

Повышению вероятности получения солидных предложений поможет Юпитер, который летом войдет в знак Рака и начнет транзит через ваш 1-й дом личности. По всей вероятности, благодаря этому представители знака смогут выйти на новый карьерный уровень. Главное - настроиться положительно и не сворачивать с пути.

Дева

Гороскоп для Дев также предусматривает карьерный подъем, которому будет способствовать транзит Юпитера через знак Близнецов. Ведь энергия этой планеты в 10-м доме будет опираться на фундамент, ранее заложенный Девами. Так что и приобретенный опыт, и разосланные резюме, начнут приносить свои плоды. В этом году у Дев есть шанс получить не только повышение на работе, но и признание их достижений.

Весы

Гороскоп для Весов предполагает, что активизация в карьерной сфере начнется летом этого года, когда состоится транзит Юпитера в знак Рака. Это - переход в ваш 10-й дом карьеры. Впрочем, и сейчас у Весов есть шансы что-то изменить или заложить фундамент для перемен. Ведь в данный момент Юпитер находится в Близнецах, это - 9-й дом дома образования. Так что приобретенные в это время вполне могут сыграть положительную роль в продвижении Весов по карьерной лестнице.