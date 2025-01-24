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Разборчивая невеста: если мои подружки не хотят соблюдать эти правила, им не место на свадьбе

Перевод: Влада Лаевалинд
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Невеста с подружками. Фото иллюстративное.
Невеста с подружками. Фото иллюстративное. Фото: DocPhotos/Shutterstock

Невеста из США вызвала горячие обсуждения в социальных сетях, когда опубликовала шесть правил, которых должны придерживаться ее подружки, чтобы свадьбы прошла идеально. Она подтвердила, что если кто-то из них не желает соблюдать эти правила, для них не будет места на церемонии бракосочетания.

Планирование свадьбы всегда провоцирует стресс. От выбора приглашений и составления списка гостей до бронирования места: ошибки быть не может. Шэй Стюарт из Южной Каролины решила упростить этот процесс, поделившись на своей странице в Instagram шестью правилами, которых невесты должны строго придерживаться ее подружки. Каждое правило начинается с фразы «Это НЕ ваш день» и сосредоточено на исполнении пожеланий невесты. Пост вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

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