ФОТО И ВИДЕО От короткометражек до полного метра: молодая эстонская киностудия готовится к съемкам нового фильма в Ида-Вирумаа

Фильм под названием «Обещание» (The Promise - англ.) покажет мир, разрушенный климатической катастрофой, в котором человечество вынуждено выживать в условиях вечной зимы.

По словам сценариста Дениса Муксунова, кино покажет, что на самом деле значит быть человеком, не опираясь на клише: «Как бы много мы не ошибались в прошлом, у нас всегда остается возможность сделать правильный выбор. Чтобы это показать, мы решили создать определенный мир, свою систему координат. Земляне не погибнут, а приспособятся к жизни в суровых условиях».

Примечательно то, что основные сцены будут сняты в Ида-Вирумаа, а именно в находящихся там полупустующих шахтерских городах Вийвиконна и Сиргала.

«Когда мы ездили туда, чтобы исследовать местность для будущих съемок, то встретили лишь одного пожилого мужчину. Там особенная атмосфера, которую создают заброшенные дома и предприятия», - рассказывает режиссер и исполнительный продюсер Климент Тихонов, не исключающий, что на экране зритель сможет увидеть и известные лица.

«Все проекты, которые мы делаем, рассчитаны на то, чтобы рассказать об Эстонии», - заявляет исполнительный продюсер Климент Тихонов. Фото: Exitdoor Pictures

Так, «Обещание», вбирающее в себя историю древних эстонских мифов и язычества, познакомит с местной культурой зарубежного зрителя, что является одним из основных желаний студии.