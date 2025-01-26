Завоевав несколько наград как на местном, так и на международном уровне, таллиннская студия Exitdoor Pictures готова представить миру свой новый проект. Теперь это будет полноценный полнометражный фильм, и большинство сцен будет снято в полупустующих городах Ида-Вирумаа.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ От короткометражек до полного метра: молодая эстонская киностудия готовится к съемкам нового фильма в Ида-Вирумаа
Фильм под названием «Обещание» (The Promise - англ.) покажет мир, разрушенный климатической катастрофой, в котором человечество вынуждено выживать в условиях вечной зимы.
По словам сценариста Дениса Муксунова, кино покажет, что на самом деле значит быть человеком, не опираясь на клише: «Как бы много мы не ошибались в прошлом, у нас всегда остается возможность сделать правильный выбор. Чтобы это показать, мы решили создать определенный мир, свою систему координат. Земляне не погибнут, а приспособятся к жизни в суровых условиях».
Примечательно то, что основные сцены будут сняты в Ида-Вирумаа, а именно в находящихся там полупустующих шахтерских городах Вийвиконна и Сиргала.
«Когда мы ездили туда, чтобы исследовать местность для будущих съемок, то встретили лишь одного пожилого мужчину. Там особенная атмосфера, которую создают заброшенные дома и предприятия», - рассказывает режиссер и исполнительный продюсер Климент Тихонов, не исключающий, что на экране зритель сможет увидеть и известные лица.
Так, «Обещание», вбирающее в себя историю древних эстонских мифов и язычества, познакомит с местной культурой зарубежного зрителя, что является одним из основных желаний студии.
«Все проекты, которые мы делаем, рассчитаны на то, чтобы рассказать об Эстонии тем, кто до этого, возможно, о ней не слышал. Но сам фильм будет интересен всем любителям драмы и триллеров», - объясняет Тихонов, что это, по их мнению, поможет Эстонии стать известной как страной не только потребляющей, но и создающей качественный контент.
За полтора года студия Exitdoor Pictures успела завоевать несколько значимых наград. Среди них - награды «Лучший интернациональный фильм» и «Лучший продюсер» на Night of Shorts в Италии, а также награды на местных фестивалях First Film и Kaader.
Для съемок «Обещания» студия решила впервые попробовать начать сбор средств. «Во-первых, мы просто хотели бы получить такой опыт. Во-вторых, до этого мы всё снимали своими усилиями. Что в кармане было, то и использовали, а сейчас хотим попробовать снять что-то более покрупнее. И так, шаг за шагом двигаться вперед», - рассказывают они, добавляя, что именно нехватка ресурсов часто становится причиной выгорания и, как следствие, ухода из этой сферы.
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