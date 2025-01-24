Легендарный коктейль-бар Butterfly Lounge в Старом городе Таллинна закрыл свои двери

«15 лет эмоций, вечеринок, танцев, коктейлей мирового класса и кулинарных впечатлений - это первый и крупнейший коктейль-бар в Эстонии. Как говорится, любой конец - это новое начало», - сказано на странице заведения в Facebook.

Последний пост на странице был сделан шесть дней назад.

«Дорогие друзья, гости, диджеи, сотрудники и все, чьи пути хоть как-то пересекались с Butterfly Lounge - спасибо вам от всего сердца! В эти выходные мы пишем конец одной главы и с нетерпением ожидаем новой. Спасибо нашим гостям, которые наполнили жизнь бабочек смехом и бесконечной энергией. Ваши танцевальные шаги, хорошее настроение и невероятные вечера были сердцем и душой этого места. Спасибо диджеям и артистам, которые привели в наш дом свои особенные таланты, музыку, личные истории и вдохновляющие моменты. Вы сделали наш мир намного ярче. Спасибо нашей замечательной команде, чья страсть, преданность и тяжелая работа всегда заставляли Butterfly Lounge сверкать. Ваш вклад был неоценим, и трудно найти лучшую рабочую семью. Спасибо всем партнерам, друзьям и поддерживающим, кто сделал этот путь возможным», - сказано в посте.

Бар Butterfly Lounge. Фото: Martin Pedaja

Закрытие известного коктейль-бара привлекло внимание в социальных сетях. «В Butterfly Lounge я провела много времени как хостесс, на вечерах с беседами или с группой на сцене», - отмечает музыкант Кети Уйбомяги в посте на Facebook. «Butterfly Lounge был и останется особенным. Трудно найти что-то достойное для замены», - пишет другой пользователь.

«Это было очень уютное и расслабляющее место. Жаль», «Очень жаль», «Там прошло несколько отличных вечеринок. Было хорошее место», - выражают сожаление в социальных сетях.

Бар был основан в 2010 году барменами Кристо Томингасом и Хейнаром Ыйспуу. Осенью 2019 года руководство перешло в руки Ахти Кийли и Райнера Туговуса.

В Teatmik видно, что в 2023 году фирма понесла убытки в размере 65 713 евро, однако ее выручка составила 571 457 евро.