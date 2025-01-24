«Я просто в шоке от ситуации с автоналогом», - пишет учитель и мать четверых детей Трийн Тюрк, которая считает, что это очередной пример того, как государство обременяет своих граждан.
МНЕНИЕ ⟩ Учитель и мать четверых детей об автоналоге: «Очередной пример того, как государство обременяет своих людей» (1)
Сегодня я зашла в систему Налогово-таможенного департамента (ЕMTA), чтобы посмотреть, за что мне выставили счет. Скачала файл - он не открывается, якобы поврежден. В электронном письме были только суммы, без каких-либо пояснений. Ни одного регистрационного номера автомобиля, ни указания на то, за что именно нужно платить налог!
Я написала в EMTA, чтобы уточнить детали, а автоответчик сообщил, что письмо не доставлено. Разве это тот уровень взаимодействия, которого следует ожидать от государства по отношению к своим людям?
Я учитель - это профессия, которая должна быть основой общества. Результаты нашей работы видны повсюду - в детях, которых мы учим, и в будущем, которое мы создаем. Зарплаты смехотворные, в то время как ответственность огромная. Мы делаем все возможное, чтобы дети учились и развивались, но и наши семьи должны как-то выживать.
Еще я мать четверых детей. И что делает государство? Снижает детские пособия в то время, когда цены растут на все - еду, одежду, коммунальные услуги. Между моей зарплатой и пособиями остается только пустота. А теперь государство присылает мне огромный счет. Файл не открывается, объяснений нет. Только одно сообщение: «Заплати!» Но за что? И почему это делается именно так?
Это не просто налог!
Это очередной пример того, как государство обременяет своих людей, независимо от того, смогут ли они справиться с этой нагрузкой или нет. В ситуации, когда инфляция съедает и без того скромный бюджет, введение новых налогов - это абсолютно безответственный шаг. В конце 2024 года инфляция в Эстонии все еще оставалась одной из самых высоких в Европейском Союзе, достигнув почти четырех процентов, в то время как зарплаты растут медленнее, а стоимость жизни продолжает повышаться. Дополнительные налоги в таких экономических условиях сильнее всего бьют по тем, кто уже живет от зарплаты до зарплаты.
Кроме того, автоналог вовсе не является маленькой нагрузкой. Он касается не только автомобилей класса люкс, но и ударяет по обычным людям, которые работают каждый день и уже страдают от акцизов на топливо, выросших расходов на лизинг и увеличивающихся затрат на проживание.
Налог на автомобили - это вовсе не экологическое решение, как нам пытались преподнести. Это просто очередной способ заткнуть дыры в государственном бюджете, не предлагая никакого ясного видения, как эти деньги должны помочь нам, обычным людям.
И что самое ужасное - я знаю людей, которые уже заплатили эту сумму, даже не задавая вопросов. Они говорят мне: «Да чего ты жалуешься, это ведь небольшая сумма». Но дело вовсе не в сумме! Дело в принципе. Мы имеем право знать, за что мы платим. Мы имеем право на прозрачное и честное государство, а не на такое, которое прячет объяснения и заставляет нас вслепую участвовать в этой игре.
Я так зла, что мне хочется взять свои машины и мотоциклы, сжечь их где-нибудь на перекрестке, чтобы, наконец, донести до Тоомпеа послание: так с людьми поступать нельзя! Так не строится надежное и заботливое государство. Как долго мы еще будем молчать и терпеть?
«Кто живет доверием, умирает предательством». Именно так я чувствую себя сегодня - преданной государством, которое должно защищать своих людей, а не уничтожать их.
Благодаря распространению моего поста об этом автоналоге в социальных сетях я осознала, в какой сложной и неудобной ситуации находятся даже сотрудники Налогово-таможенного департамента. Хотя они всего лишь исполняют указания правительства и по сути являются просто «посланниками», им приходится ежедневно сталкиваться с гневом и разочарованием людей, вызванным этим абсурдом.
Они тоже люди - братья, сестры, матери, отцы, бабушки, дедушки, у которых есть свои взгляды и чувства. Сотрудники службы поддержки, которые принимают эти злые звонки, откровенно говоря, тоже являются жертвами этой системы.
Если даже сотрудники Налогово-таможенного департамента чувствуют себя плохо в этой ситуации и понимают, что система не продумана, им пора набраться смелости. Нужно подняться и ясно заявить, что этот налог несправедлив и непродуман. Если бы сами «посланники» выступили и дали понять правительству, что что-то идёт не так, это могло бы привести к изменениям. Молчание и покорность не помогут никому - ни им, ни нам.