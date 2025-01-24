Сегодня я зашла в систему Налогово-таможенного департамента (ЕMTA), чтобы посмотреть, за что мне выставили счет. Скачала файл - он не открывается, якобы поврежден. В электронном письме были только суммы, без каких-либо пояснений. Ни одного регистрационного номера автомобиля, ни указания на то, за что именно нужно платить налог!

Я написала в EMTA, чтобы уточнить детали, а автоответчик сообщил, что письмо не доставлено. Разве это тот уровень взаимодействия, которого следует ожидать от государства по отношению к своим людям?

Я учитель - это профессия, которая должна быть основой общества. Результаты нашей работы видны повсюду - в детях, которых мы учим, и в будущем, которое мы создаем. Зарплаты смехотворные, в то время как ответственность огромная. Мы делаем все возможное, чтобы дети учились и развивались, но и наши семьи должны как-то выживать.

Еще я мать четверых детей. И что делает государство? Снижает детские пособия в то время, когда цены растут на все - еду, одежду, коммунальные услуги. Между моей зарплатой и пособиями остается только пустота. А теперь государство присылает мне огромный счет. Файл не открывается, объяснений нет. Только одно сообщение: «Заплати!» Но за что? И почему это делается именно так?

Это не просто налог!