Самый редкий цвет глаз в мире больше не зеленый, а...

«Мы все знаем, что основные цвета глаз - это карий, голубой, зеленый и ореховый. Однако, по словам ученых, появился новый цвет глаз, с которым рождается всего один процент людей, сообщает Unilad.

Конечно, зеленые глаза всегда считались самыми редкими - они есть только у двух процентов населения Земли. Далее следуют ореховые глаза, затем голубые и карие. Однако теперь на вершине цветовой таблицы появился новый лидер. И этот цвет глаз - серый.

Ранее это было невозможно, так как серый цвет относился к категории голубых глаз, но ученые пересмотрели свои определения и выделили серый как совершенно отдельный цвет глаз.

Как часто встречаются различные цвета глаз? Согласно данным VeryWell Health, карие глаза являются безусловно самыми распространенными в мире - их имеют 55-79 процентов населения планеты.

Следующими идут голубые глаза, составляя 8-10 процентов, примерно такое же распространение имеют и ореховые глаза. Однако голубые глаза чаще встречаются в Соединенных Штатах, где они есть у 27 процентов людей, тогда как ореховые глаза - у 18 процентов.

И, наконец, серые глаза, которые теперь выделены в отдельную категорию от голубых. Серые глаза встречаются менее чем у одного процента как населения США, так и мира.

Серые и голубые глаза часто путают. Цвет глаз на самом деле - это просто цвет радужки, который является наследственной чертой. Несколько генов влияют на цвет и оттенок глаз человека, и их комбинация создает уникальный пигмент.