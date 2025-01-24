Блогер из Китая призвала мужчин носить «бюстгальтеры» на кадыках

Блогер Чжу Мяолинь, известная в соцсетях как Ah Miao, предложила мужчинам использовать чехлы для кадыка в виде специальных чокеров, которые будут выполнять функцию бюстгальтеров. Блогер отметила, что кадык, как и женская грудь, является нежной и чувствительной зоной.

Интернет-пользователи положительно восприняли предложение. Один из подписчиков заявил, что в определенных ситуациях кадык и грудь вызывают сексуальное влечение.

«Если женщины носят бюстгальтеры для защиты, почему мужчины не должны? Пусть прикрывают тогда кадык», - высказался пользователь.

Предложение прозвучало после того, как перепись населения Китая в 2020 году показала гендерный дисбаланс. Выяснилось, что в стране на 34,9 миллиона мужчин больше, чем женщин, что объясняется многолетней политикой «одна семья - один ребенок».

Здесь можно посмотреть, как выглядит «бюстгальтер» для кадыка.