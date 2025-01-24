СТРАШНО! В Пярнумаа волки съели породистую собаку: нашли ее останки в лесу рядом с домом

На расположенном в Пярнумаа рыбном хуторе Naari волки лишили хозяев их любимца Сялли. «От нашей собаки остались только кости и шерсть», - с грустью говорит владелец. По его мнению, из-за большого количества волков под угрозой оказалась и безопасность людей, и необходимо срочно принять меры по ограничению численности хищников. «Слишком много уже потеряно - и домашние любимцы, и скот», - говорит он. Представитель Эстонского общества охотников отмечает, что баланс хищников действительно нарушен, и в лесу царит нехватка пищи, которая заставляет зверей искать еду рядом с людьми.