Мелания Трамп: генетика или пластика? Пластический хирург проанализировал внешность первой леди США

Эксперт отмечает, что внешность Мелании во многом обусловлена ее генетикой. Высокие скулы, широкие углы челюсти и гармоничные черты лица помогают ей сохранять молодой вид даже без значительных вмешательств.

«Это словенская топ-модель, которая всегда прекрасно выглядела. У нее роскошная генетика от природы: высокие скулы, широкие углы челюсти. Люди с такой генетикой очень долго сохраняют свой внешний вид без значительных изменений», - подчеркнул Дмитрий Слоссер.

По его мнению, Мелания вероятно прибегала к инъекциям ботокса. «Она точно делала что-то из косметологии - у меня сомнений нет. Вероятно, колола ботокс в лоб. Об этом свидетельствуют брови, которые несколько опустились вниз. Это случается, когда мышцы из-за длительного использования ботокса расслабляются», - пояснил врач.

Некоторые пластические хирурги предполагают, что Мелания могла прибегнуть к подтяжке лица и шеи. Подтвердил это также и врач Слоссер.

«Есть хирурги, которые выполняют такую операцию без видимых рубцов, но госпожу Меланию выдает мочка уха. Можно увидеть, что она несколько притянута к шее», - отметил хирург, анализируя снимки Мелании.

Несмотря на эти предположения, ее черты лица в целом остаются неизменными, и любые изменения можно объяснить естественными процессами старения. По словам Дмитрия Слоссера губы и нос фактически не менялись.

«Слышал мнение о ринопластике, но с ним я не согласен. В молодом возрасте госпожа Мелания имела несколько полнее лицо, а с возрастом из-за естественного уменьшения жировой клетчатки, нос мог выглядеть по-другому. И это абсолютно нормально», - подчеркнул хирург.

Таким образом, внешность Мелании Трамп на самом деле является сочетанием генетики, возрастных изменений и использования косметологии. Ее элегантный образ остается эталоном стиля, а любые дискуссии лишь добавляют ей популярности.