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Мелания Трамп: генетика или пластика? Пластический хирург проанализировал внешность первой леди США

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Мелания Трамп.
Мелания Трамп. Фото: Julia Demaree Nikhinson

Мелания Трамп, первая леди США, всегда привлекала внимание своей утонченной внешностью. Ее безупречный вид вызывает многочисленные обсуждения относительно возможных косметических вмешательств. Слухи о пластических операциях сопровождают Меланию уже несколько лет, однако эксперты не всегда сходятся во мнении. Известный пластический хирург прокомментировал возможные изменения ее внешности, пишет Фокус.

Эксперт отмечает, что внешность Мелании во многом обусловлена ее генетикой. Высокие скулы, широкие углы челюсти и гармоничные черты лица помогают ей сохранять молодой вид даже без значительных вмешательств.

«Это словенская топ-модель, которая всегда прекрасно выглядела. У нее роскошная генетика от природы: высокие скулы, широкие углы челюсти. Люди с такой генетикой очень долго сохраняют свой внешний вид без значительных изменений», - подчеркнул Дмитрий Слоссер.

По его мнению, Мелания вероятно прибегала к инъекциям ботокса. «Она точно делала что-то из косметологии - у меня сомнений нет. Вероятно, колола ботокс в лоб. Об этом свидетельствуют брови, которые несколько опустились вниз. Это случается, когда мышцы из-за длительного использования ботокса расслабляются», - пояснил врач.

Некоторые пластические хирурги предполагают, что Мелания могла прибегнуть к подтяжке лица и шеи. Подтвердил это также и врач Слоссер.

«Есть хирурги, которые выполняют такую операцию без видимых рубцов, но госпожу Меланию выдает мочка уха. Можно увидеть, что она несколько притянута к шее», - отметил хирург, анализируя снимки Мелании.

Несмотря на эти предположения, ее черты лица в целом остаются неизменными, и любые изменения можно объяснить естественными процессами старения. По словам Дмитрия Слоссера губы и нос фактически не менялись.

«Слышал мнение о ринопластике, но с ним я не согласен. В молодом возрасте госпожа Мелания имела несколько полнее лицо, а с возрастом из-за естественного уменьшения жировой клетчатки, нос мог выглядеть по-другому. И это абсолютно нормально», - подчеркнул хирург.

Таким образом, внешность Мелании Трамп на самом деле является сочетанием генетики, возрастных изменений и использования косметологии. Ее элегантный образ остается эталоном стиля, а любые дискуссии лишь добавляют ей популярности.

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