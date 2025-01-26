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Финский блогер поделилась полезными советами, которые стоит учесть при посещении Хельсинки

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Финский блогер делится полезными рекомендациями для тех, кто планирует поездку в столицу наших Финляндии: например, стоит уделить время отдыху в прекрасных библиотеках, а переживать из-за оплаты туалетов, по ее словам, вовсе не нужно.

Учитель финского языка и блогер Варпу Русила, у которой более 200 000 подписчиков в Instagram, делится пятью советами для каждого туриста, который приехал в Хельсинки. По ее словам, эти советы действительно полезны и абсолютно бесплатны.

«Воду из-под крана можно безопасно пить, она очень вкусная. Мы наливаем водопроводную воду в свои бутылки в общественных туалетах», - рассказывает блогер.

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