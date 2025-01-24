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«Защитите своих детей от педофилов!» Популярное приложение среди молодежи показывает точное местоположение пользователей

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Thomas White

По словам читателя портала Elu24, популярное среди молодежи приложение Snapchat небезопасно, и каждый родитель должен поговорить со своим ребенком об угрозах, связанных с его использованием. Ситуацию также прокомментировал веб-констебль Андеро Сепп.

Майлис (имя изменено, известно редакции) объяснила своим детям об опасностях в интернете, и чтобы быть в курсе их активности, она также скачала популярное приложение Snapchat.

Snapchat - это мессенджер, в котором общаются через фотографии и короткие видеоролики. Личные сообщения удаляются через короткое время после того, как получатель их просмотрит. Общаться можно только с теми, кто добавлен в друзья.

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