По словам читателя портала Elu24, популярное среди молодежи приложение Snapchat небезопасно, и каждый родитель должен поговорить со своим ребенком об угрозах, связанных с его использованием. Ситуацию также прокомментировал веб-констебль Андеро Сепп.
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«Защитите своих детей от педофилов!» Популярное приложение среди молодежи показывает точное местоположение пользователей
Майлис (имя изменено, известно редакции) объяснила своим детям об опасностях в интернете, и чтобы быть в курсе их активности, она также скачала популярное приложение Snapchat.