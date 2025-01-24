«Защитите своих детей от педофилов!» Популярное приложение среди молодежи показывает точное местоположение пользователей

Майлис (имя изменено, известно редакции) объяснила своим детям об опасностях в интернете, и чтобы быть в курсе их активности, она также скачала популярное приложение Snapchat.

Snapchat - это мессенджер, в котором общаются через фотографии и короткие видеоролики. Личные сообщения удаляются через короткое время после того, как получатель их просмотрит. Общаться можно только с теми, кто добавлен в друзья.