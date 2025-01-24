Трансгендерная дочь Илона Маска прокомментировала его скандальный жест

«Я просто скажу, давайте называть вещи своими именами. Особенно если бы были сделаны две пики подряд, основываясь на реакции первой пики. Я не знаю, почему вы все так бурно реагируете, я явно говорю только о мастях карт. Я имею в виду, что у меня СДВГ, и это была ЯВНО просто случайность, которую люди случайно интерпретировали как нечто иное, чем просто масти карт. В конце концов, нет никаких доказательств, что я говорю не только о мастях карт. Знаете… люди, предполагающие, что я говорю не только о мастях карт, просто показывают, насколько нечестными могут быть люди/СМИ», - написала она.​

Затем Вивиан процитировала пост и прокомментировала: «Те, кто умеет читать между строк, вы понимаете, как чертовски легко это сделать? Правдоподобное отрицание, дорогая. Просто говорю».

Илон Маск опроверг предположения о том, что его жест, который напомнил как «римский салют», так и жест Sieg Heil!, популярный в нацистской Германии, был чем-то, что имеет отношение к нацизму. По словам Илона, его утомляют те, кто увидел в этом отсылку к Гитлеру.

За Маска даже вступилась организация по контролю за антисемитизмом, Антидиффамационная лига, которая описала спор как «неловкий жест в момент энтузиазма, а не нацистское приветствие».