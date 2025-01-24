20-летняя Вивиан Уиллсон, трансгендерная дочь Илона Маска, не осталась в стороне от обсуждения скандального жеста своего отца во время речи на Capital One Arena в Вашингтоне перед поклонниками Дональда Трампа после инаугурации. Уиллсон высказалась в Threads, куда ушла после того, как ее аккаунт в Х был удален. Правда, непонятно, кто это сделал: она сама или ее отец, пишет Фокус.
Трансгендерная дочь Илона Маска прокомментировала его скандальный жест
«Я просто скажу, давайте называть вещи своими именами. Особенно если бы были сделаны две пики подряд, основываясь на реакции первой пики. Я не знаю, почему вы все так бурно реагируете, я явно говорю только о мастях карт. Я имею в виду, что у меня СДВГ, и это была ЯВНО просто случайность, которую люди случайно интерпретировали как нечто иное, чем просто масти карт. В конце концов, нет никаких доказательств, что я говорю не только о мастях карт. Знаете… люди, предполагающие, что я говорю не только о мастях карт, просто показывают, насколько нечестными могут быть люди/СМИ», - написала она.
Затем Вивиан процитировала пост и прокомментировала: «Те, кто умеет читать между строк, вы понимаете, как чертовски легко это сделать? Правдоподобное отрицание, дорогая. Просто говорю».
Илон Маск опроверг предположения о том, что его жест, который напомнил как «римский салют», так и жест Sieg Heil!, популярный в нацистской Германии, был чем-то, что имеет отношение к нацизму. По словам Илона, его утомляют те, кто увидел в этом отсылку к Гитлеру.
За Маска даже вступилась организация по контролю за антисемитизмом, Антидиффамационная лига, которая описала спор как «неловкий жест в момент энтузиазма, а не нацистское приветствие».
Вивиан родилась мужчиной по имени Ксавье в 2004 году, но сменила пол в апреле 2022. Она также просила изменить свое имя на Вивиан Дженна Уилсон, взяв девичью фамилию своей матери.
«Я больше не живу и не хочу быть связанной с моим биологическим отцом каким-либо образом, формой или видом», - заявила девушка.
Маск раскритиковал своего ребенка, обозвав «коммунисткой», считающей, что «любой богатый - это зло». Он также однажды заявил, что его «обманом заставили» разрешить Вивиан принимать блокаторы полового созревания.
«Меня, по сути, обманом заставили подписать документы за одного из моих старших сыновей, Ксавье. Это было до того, как я понял, что происходит, и у нас был COVID, поэтому было много путаницы. И мне сказали, что Ксавье может покончить с собой», - заявил Илон. Он считает гендерную дисфорсию «невероятным злом» и придерживается мнения, что люди, которые это пропагандируют, «должны сесть в тюрьму».