ВИДЕО Трогательная реакция Юры Борисова на номинацию на «Оскар»

В Сети завирусилось архивное интервью, в котором Борисов говорит, что никогда не будет в одном ряду с зарубежными актерами. А уже вчера он появился в утренней передаче Good Morning America . В эфир Борисов вышел вместе с семьей: женой Анной и двумя дочками.

Актер рассказал, что прослушал имена других номинантов, поскольку жена начала кричать и плакать. «Эмоций много. Мне звонят и пишут, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую. Я был в машине со своей семьей», - рассказал Юра. Кроме того, артист обменялся поздравлениями с Майки Мэдисон, которую номинировали на лучшую женскую роль.