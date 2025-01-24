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ВИДЕО Трогательная реакция Юры Борисова на номинацию на «Оскар»

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Юра Борисов.
Юра Борисов. Фото: CLODAGH KILCOYNE

Российский актер Юра Борисов номинирован на премию Американской киноакадемии в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера.​

В Сети завирусилось архивное интервью, в котором Борисов говорит, что никогда не будет в одном ряду с зарубежными актерами. А уже вчера он появился в утренней передаче Good Morning America. В эфир Борисов вышел вместе с семьей: женой Анной и двумя дочками.

Актер рассказал, что прослушал имена других номинантов, поскольку жена начала кричать и плакать. «Эмоций много. Мне звонят и пишут, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую. Я был в машине со своей семьей», - рассказал Юра. Кроме того, артист обменялся поздравлениями с Майки Мэдисон, которую номинировали на лучшую женскую роль.

Церемонию вручения «Оскаров» планируется провести 2 марта.

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