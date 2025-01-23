Случайное фото, сделанное матерью, спасло молодого человека от пожизненного тюремного заключения

22 сентября 2017 года в Техасе 21-летнему Кристоферу Прекопиа было предъявлено обвинение во взломе жилого помещения с намерением совершить другие преступления. В случае признания Кристофера виновным максимальное наказание составляло бы 99 лет тюрьмы.

Бывшая девушка Кристофера получила серьезные ранения в результате жестокого нападения с ножом у себя дома. Главным подозреваемым стал ее молодой человек, так как, по словам девушки, во время их отношений его поведение было проблемным. Однако, как отметила мать Кристофера Эрин Прекопиа, связь с ее сыном выглядела необоснованной, ведь их отношения длились всего несколько недель и закончились много лет назад.