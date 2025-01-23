Фотографии часто делаются, чтобы запечатлеть момент или оставить память, не задумываясь об их значении. Однако одному молодому человеку удалось избежать тюремного заключения продолжительность в 99 лет благодаря случайно сделанному селфи его матери.
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Случайное фото, сделанное матерью, спасло молодого человека от пожизненного тюремного заключения
22 сентября 2017 года в Техасе 21-летнему Кристоферу Прекопиа было предъявлено обвинение во взломе жилого помещения с намерением совершить другие преступления. В случае признания Кристофера виновным максимальное наказание составляло бы 99 лет тюрьмы.